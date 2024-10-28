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На болото за релаксом: москвичи открывают для себя новый вид отдыха – болотинг

0:52
Туризм

В России появился новый вид экотуризма, который уже получил название "болотинг", сообщает "Рамблер". Любители дикой природы отправляются на болота, чтобы уединиться с природой и насладиться спокойствием.

На болото за релаксом: москвичи открывают для себя новый вид отдыха – болотинг
Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, PDM

По мнению специалистов, такой вид отдыха может быть опасен для неподготовленных туристов, поэтому рекомендуется проходить инструктаж перед выходом на болото.

Гиды уже начали организовывать туры по 15-20 человек, предлагая прогулки по болотам Подмосковья.

Болотинг — отличный вариант для тех, кто ищет отдых от городской суеты и хочет подышать свежим воздухом.

Болотинг — это еще один пример того, как меняются тренды на отдых у россиян. Если раньше популярностью пользовались премиальные путешествия, то сейчас в моду входит экономный и необычный отдых.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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