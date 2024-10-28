На болото за релаксом: москвичи открывают для себя новый вид отдыха – болотинг

В России появился новый вид экотуризма, который уже получил название "болотинг", сообщает "Рамблер". Любители дикой природы отправляются на болота, чтобы уединиться с природой и насладиться спокойствием.
По мнению специалистов, такой вид отдыха может быть опасен для неподготовленных туристов, поэтому рекомендуется проходить инструктаж перед выходом на болото.
Гиды уже начали организовывать туры по 15-20 человек, предлагая прогулки по болотам Подмосковья.
Болотинг — отличный вариант для тех, кто ищет отдых от городской суеты и хочет подышать свежим воздухом.
Болотинг — это еще один пример того, как меняются тренды на отдых у россиян. Если раньше популярностью пользовались премиальные путешествия, то сейчас в моду входит экономный и необычный отдых.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом.
Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.