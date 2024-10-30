Туризм в Европе оживает: что нужно знать россиянам перед поездкой

Россияне постепенно возвращаются к путешествиям в Европу, устав от привычных направлений с прямыми рейсами, таких как Турция и Египет. По данным "Работа.ру" и "СберАвто", туристический поток в Европейский Союз вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, и это значительное увеличение, как отмечают специалисты туротрасли.

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Европа снова в приоритете

Согласно данным Российского союза туриндустрии, бронирования туров в некоторые европейские страны на вторую половину 2024 года выросли до 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Венгрия, Черногория и Болгария показывают заметный рост интереса, при этом популярными остаются Италия, Испания, Франция и Греция.

Высокие цены на авиабилеты всё ещё ограничивают круг путешественников, способных позволить себе европейский отдых: стоимость перелета в обе стороны в среднем составляет 100 тысяч рублей, а для лоукостеров — около 60 тысяч.

В то же время появились круизные маршруты из России в Европу. В частности, российский лайнер Astoria Grande будет выполнять рейсы из Сочи в Грецию с посещением островов Родос, Миконос и Лесбос. Стоимость круиза начинается от 150 тысяч рублей за 10 ночей.

Новый интерес к Европе благодаря стыковочным рейсам

Специалисты отмечают, что рост интереса к Европе также связан с увеличением количества стыковочных рейсов через постсоветские государства. Благодаря новым маршрутам через Грузию и страны СНГ, россияне снова получают доступ к путешествиям в Болгарию, Венгрию, Германию, Португалию и другие страны. Спрос на визы в Италию вырос на 36%, в Болгарию — на 64%, а на Кипр — на 22,5%.

Трудности и особенности

Основные препятствия для поездок в Европу постепенно устраняются. Проблемы с банковскими картами были решены: россияне могут оформить карты в Белоруссии, Грузии, Казахстане и других странах. Однако сроки оформления шенгенских виз остаются длительными, часто до 2,5 месяцев. Руководитель компании "Главвиза" Дарья Клетченкова советует начинать планирование поездки заранее — за три-четыре месяца, особенно для визитов на праздники.

Несмотря на прежние опасения, россияне сообщают об отсутствии негативного отношения к себе в Европе. В то время как в некоторых странах, таких как Греция, наблюдаются случаи отказа в визе, туристы делятся положительными впечатлениями от приема. В Италии, например, заметили высокомерие среди официантов, однако это не портит общее впечатление от страны.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

