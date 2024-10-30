Карелия, Алтай и Байкал — фавориты осени: что привлекает туристов

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карелия стала самым живописным осенним направлением по мнению 45% россиян, опрошенных в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Алтай, с 39% голосов, оказался на втором месте, за ним следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (25%) и Минеральные Воды (24%). Калининград также в числе осенних предпочтений — его выбрали 23% респондентов, а Пятигорск и Кисловодск привлекли 22% и 20% соответственно.

Иркутская область и Байкал набрали по 16%, как и исторические города Суздаль и Казань. Москву и Московскую область готовы были бы посетить осенью 15% опрошенных. Среди популярных осенних направлений также отметили Плёс, Ярославль, Домбай (по 14%), Красноярский край (13%), Адыгею (11%) и Владивосток (10%).

Большинство участников опроса (55%) считают, что сентябрь — лучший месяц для осеннего отдыха, 14% предпочитают октябрь, а 4% — ноябрь. Универсальным для путешествий осенний сезон считают 12% респондентов, а 15% предпочли бы не уезжать в это время на отдых.

Главным плюсом осеннего отпуска для 60% россиян стала комфортная погода, для 19% — отсутствие ажиотажа, а 16% отметили снижение стоимости отдыха. Еще 5% упомянули большое количество интересных событий осенью. Исследование также показало, что 52% путешественников отправились бы в осеннее путешествие на машине, 46% выбрали бы поезд, 43% — самолет, 16% — теплоход, и 10% — автобус.

Специалисты "СберАвто" рекомендуют тем, кто планирует поездку на автомобиле, заранее ознакомиться с погодными условиями региона назначения. Погода может потребовать заблаговременной подготовки, включая смену шин и покупку оборудования, такого как буксирные тросы и цепи для бездорожья, если маршрут проходит через труднопроходимые участки.

Пресс-служба сервиса "Купибилет" сообщила, что самыми доступными направлениями для сентябрьских путешествий стали Казань, Мурманск и Москва. По сравнению с прошлым годом, несмотря на инфляцию, цены на авиабилеты по этим направлениям увеличились незначительно — всего на 7-10%.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

