Золотое кольцо Карелии и другие яркие маршруты для путешествия осенью

3:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осень — идеальное время для путешествий, и один из популярных маршрутов в это время года — легендарное Золотое кольцо России. Но есть и другие альтернативы, которые предложили "Яндекс Путешествия".

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Кривушина, CC BY-SA 4.0

Самоцветное кольцо Урала

Урал знаменит культурным наследием, минералогическими богатствами и живописной природой. Большое Уральское кольцо начинается в Екатеринбурге и проходит через Невьянск, Нижний Тагил, Качканар, Соликамск, Усолье и Пермь.

Здесь можно увидеть величественные уральские горы, минералогические заповедники, посетить старейшие заводы Урала и познакомиться с уральскими самоцветами — изумрудами, горным хрусталем, малахитом. Для единения с природой стоит посетить национальные парки "Зюраткуль" и "Таганай", которые идеально подходят для пеших прогулок.

Серебряное ожерелье

Серебряное ожерелье — межрегиональный туристический проект, объединяющий более 11 регионов Северо-Запада России и 170 маршрутов. Начать можно с древних городов, таких как Великий Новгород, Псков, Печоры, где можно познакомиться с богатой историей Руси, храмовой архитектурой и культурой.

Маршрут охватывает также Санкт-Петербург и Вологодскую область, что позволяет путешественникам самостоятельно выбирать направление и длительность поездки.

Великий Волжский путь

Великий Волжский путь проходит по Приволжскому округу и включает города, исторически связанные с Великим шелковым путем. Путешествие начинается в Нижнем Новгороде и идет через Чебоксары, Казань, Свияжск и заканчивается в Болгаре.

Маршрут охватывает Татарстан, Чувашию и Удмуртию, что позволяет почувствовать культурное и климатическое разнообразие этих регионов. Умеренный климат делает это путешествие комфортным, а прохладные октябрьские вечера прекрасно подходят для знакомства с местной кухней.

Восточное кольцо России

Маршрут Восточного кольца охватывает Якутию, Бурятию, Камчатку, Приморский край, а также Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области. Дальний Восток впечатляет многообразием флоры и фауны, где обитают редкие виды рыб, такие как кета и горбуша.

Популярные направления — города Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Ленские столбы и вулканы Камчатки.

Золотое кольцо Карелии

Этот маршрут объединяет главные туристические точки Карелии, такие как остров Валаам, заповедник Кивач, Рускеальские водопады и курорт Марциальные Воды. Осенний лес Карелии поражает разнообразием красок: огненно-красная листва осин, золотые кроны берез и насыщенная зелень хвои.

В маршрут можно включить Национальные парки "Паанаярви" и "Водлозерский", крупнейшие природные резерваторы.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

