Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От закалки до подкормки: как подготовить рассаду к пересадке
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

Золотое кольцо Карелии и другие яркие маршруты для путешествия осенью

3:09
Туризм

Осень — идеальное время для путешествий, и один из популярных маршрутов в это время года — легендарное Золотое кольцо России. Но есть и другие альтернативы, которые предложили "Яндекс Путешествия".

Золотое кольцо Карелии и другие яркие маршруты для путешествия осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Кривушина, CC BY-SA 4.0

Самоцветное кольцо Урала

Урал знаменит культурным наследием, минералогическими богатствами и живописной природой. Большое Уральское кольцо начинается в Екатеринбурге и проходит через Невьянск, Нижний Тагил, Качканар, Соликамск, Усолье и Пермь.

Здесь можно увидеть величественные уральские горы, минералогические заповедники, посетить старейшие заводы Урала и познакомиться с уральскими самоцветами — изумрудами, горным хрусталем, малахитом. Для единения с природой стоит посетить национальные парки "Зюраткуль" и "Таганай", которые идеально подходят для пеших прогулок.

Серебряное ожерелье

Серебряное ожерелье — межрегиональный туристический проект, объединяющий более 11 регионов Северо-Запада России и 170 маршрутов. Начать можно с древних городов, таких как Великий Новгород, Псков, Печоры, где можно познакомиться с богатой историей Руси, храмовой архитектурой и культурой.

Маршрут охватывает также Санкт-Петербург и Вологодскую область, что позволяет путешественникам самостоятельно выбирать направление и длительность поездки.

Великий Волжский путь

Великий Волжский путь проходит по Приволжскому округу и включает города, исторически связанные с Великим шелковым путем. Путешествие начинается в Нижнем Новгороде и идет через Чебоксары, Казань, Свияжск и заканчивается в Болгаре.

Маршрут охватывает Татарстан, Чувашию и Удмуртию, что позволяет почувствовать культурное и климатическое разнообразие этих регионов. Умеренный климат делает это путешествие комфортным, а прохладные октябрьские вечера прекрасно подходят для знакомства с местной кухней.

Восточное кольцо России

Маршрут Восточного кольца охватывает Якутию, Бурятию, Камчатку, Приморский край, а также Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области. Дальний Восток впечатляет многообразием флоры и фауны, где обитают редкие виды рыб, такие как кета и горбуша.

Популярные направления — города Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Ленские столбы и вулканы Камчатки.

Золотое кольцо Карелии

Этот маршрут объединяет главные туристические точки Карелии, такие как остров Валаам, заповедник Кивач, Рускеальские водопады и курорт Марциальные Воды. Осенний лес Карелии поражает разнообразием красок: огненно-красная листва осин, золотые кроны берез и насыщенная зелень хвои.

В маршрут можно включить Национальные парки "Паанаярви" и "Водлозерский", крупнейшие природные резерваторы.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Последние материалы
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
Россия получила первую партию сливочного масла из Турции
Кляр: стоит ли готовить блюда в масле или лучше запекать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.