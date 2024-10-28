Танцуют все: фестиваль в Азербайджане собирает профессионалов и любителей из разных стран

В Баку стартовал большой фестиваль танцев, где представлено более 15 различных направлений, от классического вальса до зажигательного квикстепа, сообщает "Рамблер". На паркете соревнуются танцоры из разных стран, как профессионалы, так и любители.
Фестиваль в Азербайджане подразумевает не только соревнования, но и мастер-классы по различным танцевальным направлениям, где зрители могут попробовать себя в разных стилях.
Завершающим аккордом фестиваля станет гала-вечер с участием именитых танцоров.
Для того, чтобы танцоры выглядели безупречно, на фестивале работает команда гримеров, стилистов и парикмахеров. Они готовят танцоров к выступлениям, помогая им выглядеть уверенно и ярко.
Фестиваль танцев в Баку — это не просто соревнование, это настоящее торжество танца, где каждый найдет что-то интересное для себя.
Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря.
Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.
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