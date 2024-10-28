Вкус Эльбруса: гастрофестиваль на склонах горы соберёт любителей кавказской кухни и культуры

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале ноября на склонах Эльбруса пройдет второй гастрофестиваль "Вкус Эльбруса", который соберет любителей кавказской кухни, сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, CC BY-SA 4.0

Гости смогут попробовать дэлен с различными начинками, лягур с шипсом и пастой, лакумы с медом и сыром, а также другие необычные блюда по старинным и современным рецептам.

Помимо дегустаций, гостей ждут мастер-классы по приготовлению хачапури на мангале, ягненка в соли, росписи пряников и другим кулинарным техникам. В программе также запланированы гастрономическое шоу от шеф-поваров, выступления музыкантов и танцевальных ансамблей, а также интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых.

Первый "Вкус Эльбруса" прошел в ноябре прошлого года и собрал более 10 тысяч гостей.

В этом году организаторы обещают еще более яркое и насыщенное мероприятие, которое позволит окунуться в мир кавказской гастрономии и культуры.

Уточнения

Эльбру́с — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее.





Культу́ра — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.

