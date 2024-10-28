Российские туристы открыли для себя болотинг

В России возник новый вид активного времяпрепровождения — "болотинг". Это направление экотуризма стремительно приобретает популярность среди любителей отдыха на природе.

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Теперь туристы направляются на болота, чтобы насладиться уединением с природой. Владислав, увлекающийся этим видом досуга, поделился с телеканалом, что умеет находить ориентиры на болоте, обращая внимание на цвет мха. По его словам, чем светлее мох, тем ниже вероятность застрять.

Однако специалисты предостерегают, что данный вид отдыха может быть рискован для тех, кто не подготовлен, поэтому без предварительного инструктажа рекомендовано не отправляться на прогулки по болотам. Екатерина, руководитель туристического клуба, напомнила, что опасности подстерегают в любом походе, передает Москва 24.