Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов на новогодние каникулы

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездки на новогодние каникулы с 30 декабря по 10 января стали дороже. Об этом сообщила 28 октября газета "Известия", ссылаясь на данные сервиса "Купибилет".

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Наиболее выраженное увеличение цен наблюдается на маршруты в Турцию. По словам Екатерины Долгих, директора по маркетингу "Купибилет", стоимость поездки в эту страну выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.

Цена за перелет в Турцию в период новогодних праздников составляет примерно 68 тысяч рублей в обе стороны для одного человека. Поездка в Таиланд в этом сезоне подорожала на 8%, и соло-путешествие туда и обратно обойдется в среднем в 72 тысячи рублей, отметила она.

По данным сервиса, среди популярных направлений на эти каникулы выделяются Пхукет, Бангкок и Стамбул, в то время как ранее туристы охотнее выбирали Ташкент и Ереван.