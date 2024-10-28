Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов на новогодние каникулы

Поездки на новогодние каникулы с 30 декабря по 10 января стали дороже. Об этом сообщила 28 октября газета "Известия", ссылаясь на данные сервиса "Купибилет".
Наиболее выраженное увеличение цен наблюдается на маршруты в Турцию. По словам Екатерины Долгих, директора по маркетингу "Купибилет", стоимость поездки в эту страну выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.
Цена за перелет в Турцию в период новогодних праздников составляет примерно 68 тысяч рублей в обе стороны для одного человека. Поездка в Таиланд в этом сезоне подорожала на 8%, и соло-путешествие туда и обратно обойдется в среднем в 72 тысячи рублей, отметила она.
По данным сервиса, среди популярных направлений на эти каникулы выделяются Пхукет, Бангкок и Стамбул, в то время как ранее туристы охотнее выбирали Ташкент и Ереван.
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.