В Орле с 2025 года введут туристический налог

На заседании городского совета депутатов Орла было принято решение о введении туристического налога. Этот новый сбор поможет частично увеличить поступления в городской бюджет и будет направлен на развитие инфраструктуры Орла.
По информации пресс-службы правительства области, начиная с 2025 года, все туристы, которые остановятся в отелях, хостелах и прочих местах временного проживания, будут обязаны платить 1% от стоимости их пребывания. Ставка налога будет постепенно расти и к 2029 году составит 5%.
Кроме того, для некоторых групп граждан предполагается освобождение от уплаты этого налога. В частности, это коснется жителей Орловской области, семей с тремя и более детьми, а также вынужденных переселенцев из Украины и других регионов.
Орёл — город в России, административный центр Орловской области и Орловского муниципального округа (в состав которого не входит).
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.