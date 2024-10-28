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В Орле с 2025 года введут туристический налог

0:55
Туризм

На заседании городского совета депутатов Орла было принято решение о введении туристического налога. Этот новый сбор поможет частично увеличить поступления в городской бюджет и будет направлен на развитие инфраструктуры Орла.

В Орле с 2025 года введут туристический налог
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

По информации пресс-службы правительства области, начиная с 2025 года, все туристы, которые остановятся в отелях, хостелах и прочих местах временного проживания, будут обязаны платить 1% от стоимости их пребывания. Ставка налога будет постепенно расти и к 2029 году составит 5%.

Кроме того, для некоторых групп граждан предполагается освобождение от уплаты этого налога. В частности, это коснется жителей Орловской области, семей с тремя и более детьми, а также вынужденных переселенцев из Украины и других регионов.

Уточнения

Орёл — город в России, административный центр Орловской области и Орловского муниципального округа (в состав которого не входит).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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