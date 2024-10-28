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Россиянам назвали лучшие места в мире для путешествий в 2025 году

Туризм

Антигуа, расположенная в Гватемале, и Окала во Флориде, США, признаны наилучшими направлениями для путешествий в 2025 году согласно рейтингу, опубликованному экспертами National Geographic.

Россиянам назвали лучшие места в мире для путешествий в 2025 году
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Из Антигуа можно отправиться в увлекательный поход на вулкан Фуэго, а в Окалу стоит заглянуть в одноимённый национальный лес, где водятся ламантины и медведи. На третьем месте находится Бангкок, столица Таиланда, который интересен своими восстановленными древними храмами.

Также в материале упоминается индонезийский архипелаг Раджа-Ампат, известный своими богатствами подводного мира. Кроме того, в списке оказались Гвадалахара (Мексика), средневековые монастыри Италии, Лос-Анджелес (США), Гренландия (Дания), Канадзава (Япония), Малайзия, Брашов (Румыния) и Серрадо (Бразилия).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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