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Российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах

0:46
Туризм

Российские туристы собираются встретить Новый год на берегах Египта и Таиланда. Об этом стало известно из материалов Российского союза туриндустрии, которые основываются на данных агрегаторов туристических пакетов.

Российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

Как выяснили эксперты, эти два направления пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников. Также стоит отметить высокую востребованность поездок в Объединенные Арабские Эмираты.

Средняя стоимость путевки на человека составляет 255 тысяч рублей для Египта, 359 тысяч рублей для Таиланда и 360 тысяч рублей для ОАЭ, объяснил директор по маркетингу онлайн-магазина туров Travelata. ru Олег Козырев.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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