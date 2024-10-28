Российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах

Российские туристы собираются встретить Новый год на берегах Египта и Таиланда. Об этом стало известно из материалов Российского союза туриндустрии, которые основываются на данных агрегаторов туристических пакетов.
Как выяснили эксперты, эти два направления пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников. Также стоит отметить высокую востребованность поездок в Объединенные Арабские Эмираты.
Средняя стоимость путевки на человека составляет 255 тысяч рублей для Египта, 359 тысяч рублей для Таиланда и 360 тысяч рублей для ОАЭ, объяснил директор по маркетингу онлайн-магазина туров Travelata. ru Олег Козырев.
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