В России растёт популярность болотинга среди туристов

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России набирает популярность болотинг — экотуризм в удалённые, труднодоступные болота, где участников ждут не просто прогулки, а погружение в трясину для остроты впечатлений.

Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, PDM

Такой необычный отдых также включает баню и деревенский ужин, позволяя туристам почувствовать близость к природе. По данным SHOT, стоимость тура на один день варьируется от 5 000 до 7 000 рублей.

Самые востребованные направления болотинга расположены в Карелии, Ленинградской, Новосибирской областях, а также в Подмосковье и на болоте Ельня в Белоруссии.

Уточнения

Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом.



Экологический туризм — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

