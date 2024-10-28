В России растёт популярность болотинга среди туристов

В России набирает популярность болотинг — экотуризм в удалённые, труднодоступные болота, где участников ждут не просто прогулки, а погружение в трясину для остроты впечатлений.
Такой необычный отдых также включает баню и деревенский ужин, позволяя туристам почувствовать близость к природе. По данным SHOT, стоимость тура на один день варьируется от 5 000 до 7 000 рублей.
Самые востребованные направления болотинга расположены в Карелии, Ленинградской, Новосибирской областях, а также в Подмосковье и на болоте Ельня в Белоруссии.
Боло́то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом.
Экологический туризм — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.