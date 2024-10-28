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На Эльбрусе открылась смотровая площадка в честь ВОВ

2:15
Туризм

На склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии была открыта смотровая площадка, посвященная Великой Отечественной войне. Это стало самым высокогорным историко-туристическим объектом в России.

На Эльбрусе открылась смотровая площадка в честь ВОВ
Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, CC BY-SA 4.0

Площадка расположена вокруг памятника "Героям обороны Приэльбрусья", который является самым высокогорным музеем в мире и находится на высоте 3 500 метров.

На стелах памятника размещены имена Героев Советского Союза — защитников горы. На площадке были укреплены новые ступеньки и установлены информационные таблички.

Посетители смогут узнать о битве за Кавказ, поисковых работах в Баксанском ущелье и значении гостиницы для альпинистов "Приют одиннадцати", которую построили на высоте 4 050 метров в 1929 году.

Директор департамента маркетинга института развития Кавказ. РФ Валерий Желателев сообщил, что смотровая площадка является частью большого проекта, посвященного предстоящему 80-летию Победы. Он отметил, что изначально планировалось создать две тропы, ведущие по местам значительных сражений 1942 года. Позже возникла идея построить смотровые площадки, где отдыхающие смогут не только фотографироваться, но и узнать больше о местной истории. Желателев подчеркнул, что целью проекта является сохранение памяти о событиях войны для жителей КБР и гостей курорта.

Работа над проектом продолжалась более полугода, в реализации участвовали специалисты Кавказ. РФ, научные сотрудники музея обороны Приэльбрусья и московские историки. Проект включает в себя две тропы от станции "Мир" до астрономической обсерватории на пике Терскол, которые будут оснащены навигацией, арт-объектами и информацией о солдатах Победы, а также местами для отдыха.

Общая реализация проекта планируется к 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда также планируется обустроить еще три смотровые площадки.

Уточнения

Кавка́з - географическая область, преимущественно горная страна в Евразии, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, которая охватывает территории России, Грузии, Азербайджана и Армении, ряда частично признанных государств.

Эльбру́с - самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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