Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах
Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты
В России растёт популярность болотинга среди туристов
Группа "ТАТУ" воссоединилась ради корпоративов
Ученые открыли новый путь к точной диагностике депрессивных расстройств
Путин может уволить двух губернаторов до конца года
Зимний макияж: как избежать главных ошибок
Стало известно, за какие мелкие нарушения ГИБДД может лишить прав
Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту

Открылась новая канатная дорога на курорте Архыз

1:51
Туризм

В воскресенье на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии состоялось открытие новой канатной дороги, которая стала первой в России с гондолами со стеклянным полом. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Открылась новая канатная дорога на курорте Архыз
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам представителя пресс-службы, гости "Архыза" проявили к новому объекту большой интерес и насладились красивой панорамной площадкой на верхней станции.

Канатная дорога, обеспечивающая доступ к хребту Абишира-Ахуба на высоту более 3 тыс. м, состоит из десятиместных гондол, две из которых имеют стеклянный пол, что делает этот проект уникальным в стране.

Протяженность канатной дороги составляет 2 376 м при пропускной способности около 1,2 тыс. человек в час. У нее один из самых длинных безопорных пролетов в России — 780 м.

На высшей точке конечной станции, находящейся на отметке 3 030 м, туристы смогут выйти к экологической тропе, ведущей к панорамной точке — Пику Динника, а также добраться до перевала Федосеева и каскаду горных озер "Голубое ожерелье".

"Этой осенью канатная дорога будет доступна туристам до 10 ноября. В зимний сезон она будет закрыта, а с весны 2025 года гости курорта снова смогут насладиться красотами Архыза с "Орбиты", — рассказала пресс-служба.

Генеральный директор курорта Роман Киранчук сообщал, что к 2028 году на "Архызе" планируется обустроить 30 км горнолыжных трасс и построить шесть новых канатных дорог. Начало строительства двух из них запланировано на 2025 год.

Уточнения

Карача́ево-Черке́сия или Карача́ево-Черке́сская Респу́блика - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

Архы́з - село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Авто
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Последние материалы
Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант
Что упало, то пропало: почему есть с пола — риск
Лариса Долина рассказала о своей особенной диете на мантах: вес уходит
Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна
7 секретов для богатого урожая чеснока осенью
В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии
В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с участием кабанов
Путешествие на Стреле предложат на Роза Хутор в межсезонье
Ростовские ветеринары спасли жизнь беременной крольчихи из контактного зоопарка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.