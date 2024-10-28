Открылась новая канатная дорога на курорте Архыз

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В воскресенье на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии состоялось открытие новой канатной дороги, которая стала первой в России с гондолами со стеклянным полом. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам представителя пресс-службы, гости "Архыза" проявили к новому объекту большой интерес и насладились красивой панорамной площадкой на верхней станции.

Канатная дорога, обеспечивающая доступ к хребту Абишира-Ахуба на высоту более 3 тыс. м, состоит из десятиместных гондол, две из которых имеют стеклянный пол, что делает этот проект уникальным в стране.

Протяженность канатной дороги составляет 2 376 м при пропускной способности около 1,2 тыс. человек в час. У нее один из самых длинных безопорных пролетов в России — 780 м.

На высшей точке конечной станции, находящейся на отметке 3 030 м, туристы смогут выйти к экологической тропе, ведущей к панорамной точке — Пику Динника, а также добраться до перевала Федосеева и каскаду горных озер "Голубое ожерелье".

"Этой осенью канатная дорога будет доступна туристам до 10 ноября. В зимний сезон она будет закрыта, а с весны 2025 года гости курорта снова смогут насладиться красотами Архыза с "Орбиты", — рассказала пресс-служба.

Генеральный директор курорта Роман Киранчук сообщал, что к 2028 году на "Архызе" планируется обустроить 30 км горнолыжных трасс и построить шесть новых канатных дорог. Начало строительства двух из них запланировано на 2025 год.

Уточнения

Карача́ево-Черке́сия или Карача́ево-Черке́сская Респу́блика - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.





Архы́з - село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.



