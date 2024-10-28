Россия вышла на третье место по потоку туристов на Кубу

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия занимает третье место среди стран, граждане которой отдыхают на Кубе. В 2024 году туристический поток из России увеличился на 8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила коммерческий директор Министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес в рамках открытия нового зимнего туристического сезона.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

На вопрос журналиста о возможности превышения 200 тысяч российских туристов в 2024 году Галиндо Энрикес подчеркнула, что это зависит от разрешения на увеличение авиарейсов.

"Если оно будет, если будет достаточно самолетов, которые могут выполнять полеты на такие дальние расстояния, то в последние два месяца года мы, думаю, сможем преодолеть эту цифру", — добавила она.

Галиндо Энрикес также отметила важность обучения персонала, владеющего русским языком. "Принимая во внимание исторически дружеские связи между Россией и Кубой, мы отмечаем, что в этой сфере у нас есть много сотрудников, которые владеют русским языком, они учились в бывшем СССР", — заключила директор.

Туризм остаётся ключевым источником дохода Кубы. Согласно кубинскому Национальному офису статистики и информации, за первые шесть месяцев 2024 года на острове побывали свыше 112 тысяч россиян, занявших третье место среди туристов. Первое место занимает Канада с 577 549 посетителями. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда ранее заявил о планах привлечь более 200 тысяч туристов из России в 2024 году.

Уточнения

Ку́ба - островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов.

