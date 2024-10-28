Массовая проверка документов в Шри-Ланке

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Посольство России в Шри-Ланке объявило о массовых проверках документов иностранных граждан, призвав россиян, находящихся на острове, убедиться в сроках действия виз и разрешений на работу. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram дипмиссии.

Фото: commons.wikimedia.org by vivali, CC BY 3.0

В ведомстве подтвердили арест российской семьи в районе города Канди, которая незаконно находилась на острове в течение почти одного года. В посольстве отметили, что "уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики". В связи с этим российским гражданам рекомендовано проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на Шри-Ланке, и в случае обнаружения их просрочки обратиться в миграционные органы страны.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ - островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.





Ви́за - разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также "выездные" визы, дающие право на выезд из страны.



