Антипарос: забытый рай Греции

Кикладские острова в Греции, с их белоснежными зданиями и кристально чистыми водами, манят туристов со всего мира. Но среди них есть особенное место — остров Антипарос, остающийся тайной даже для опытных путешественников.
Пока толпы направляются на Санторини, Миконос или Крит, чтобы увидеть самые популярные греческие достопримечательности, Антипарос ждёт тех, кто ищет спокойствие, культурное богатство и чарующие пейзажи.
Антипарос находится всего в нескольких минутах на пароме от соседнего острова Парос. Круиз стоит символические 1,50 евро, а открывающиеся взору живописные улочки, яркие розовые цветы и тишина — бесценны.
Небольшое местное население из чуть более 1200 человек сохраняет спокойную атмосферу острова. Исторические достопримечательности, такие как Венецианский замок и древняя пещера Антипароса, привлекают путешественников, желающих прикоснуться к древности.
Греческие пляжи известны своей чистотой, но Антипарос удивляет множеством укромных уголков и бирюзовой водой, где кажется, что остров принадлежит только вам.
Катамаран может стать отличным средством передвижения: путешествие вокруг Антипароса позволит заглянуть на каждый пляж и оценить панораму с другой стороны.
Цены на аренду катамаранов варьируются, но за $100-200 можно устроить себе полноценное путешествие под открытым небом.
Скалы Антипароса — это не просто декорации: они позволяют совершать прыжки в открытое море. Подходящее место найдётся для каждого, будь то спокойный заход или прыжок с высоты.
Это занятие пробуждает острые ощущения и надолго запоминается, а вода насыщенного синего цвета завершает впечатление о природной красоте острова. После активного отдыха можно исследовать морские пещеры, расположенные поблизости.
Солёный средиземноморский воздух, насыщенный минералами, сделает кожу свежей, и день на Антипаросе будет напоминать естественный сеанс спа.
Ночная жизнь на острове также найдёт, чем удивить гостей. Вечер можно начать с коктейля у берега, в заведении Sunset с видом на завораживающий закат.
Местные бары и клубы приглашают всех желающих танцевать и веселиться до утра. Дневные пляжные клубы отлично дополняют вечерние развлечения, создавая атмосферу, в которой каждый найдёт что-то по душе.
Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес — «лежащие кругом») — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции, где более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд.
Анди́парос (в древности Олиарос; греч. Αντίπαρος) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции, Община Андипарос входит в периферийную единицу Парос периферии Южные Эгейские острова.
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.