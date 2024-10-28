Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные пoмидopы. Берём на заметку
Россиянам рекомендовали утреннюю зарядку для похудения
На Украине предложили взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства
Как с помощью аквариумной воды и кофе улучшить состояние комнатных растений
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Психолог делится советами по борьбе с осенней хандрой
Хрустящие драники без муки: секретный ингредиент опытных хозяек
Мода и технологии: новые гаджеты и технологии в мире моды
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку

Отпуск на грани: досадный опыт туристки в Турции

1:55
Туризм

Немецкая туристка рассказала о негативном опыте поездки в Турцию, где она столкнулась с мошенничеством и угрозами, что полностью изменило ее представление о стране.

Отпуск на грани: досадный опыт туристки в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Emineakl42, CC BY-SA 4.0

Женщина, чьи родственники родом из Турции, поделилась своим разочарованием в сети, где ее пост получил тысячи откликов.

За три дня пребывания в Стамбуле она пережила несколько неприятных ситуаций.

Туристка описывает, как водители такси пытались завысить цену в три раза, а один из них даже запер дверь и пригрозил вызвать полицию, когда она попыталась оспорить сумму.

В ресторанах с нее также брали "туристические цены", а уличные торговцы навязывали свои услуги. Женщина отметила, что после "уловки с чисткой обуви" преступник украл у ее подруги 20 евро прямо из сумки.

Ее особенно шокировало неуважение и угрозы, с которыми она столкнулась, когда пыталась сфотографировать здание, в котором работал ее дедушка.

Охранник грубо потребовал за это деньги, несмотря на попытки туристки объяснить с помощью переводчика причину, по которой она фотографировала.

В магазине, где она покупала мед, с нее взяли в четыре раза больше заявленной цены. Пара надеется оспорить этот платеж по карте.

По ее словам, даже в отеле возникли сложности. На стойке регистрации туристку попросили оплатить половину стоимости наличными и настоятельно рекомендовали оставить "положительный онлайн-отзыв". 

Женщина разочарована пассивностью местной полиции и широко распространённой, по её мнению, "культурой мошенничества", которая присутствует в стране.

Она особенно огорчена этим контрастом, вспоминая, как её бабушка всегда с теплотой рассказывала о Турции. Поездка же оставила у неё чувство глубокого разочарования.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ]) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Популярные двигатели, которые стали легендой
Авто
Популярные двигатели, которые стали легендой Аудио 
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Домашние животные
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире Аудио 
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав
Авто
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние Дмитрий Плотников Пир во время чумы или заслуженный отдых: уместны ли вечеринки и корпоративы в 2024 году Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
На Украине предложили взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства
Как с помощью аквариумной воды и кофе улучшить состояние комнатных растений
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Психолог делится советами по борьбе с осенней хандрой
Хрустящие драники без муки: секретный ингредиент опытных хозяек
Мода и технологии: новые гаджеты и технологии в мире моды
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Отпуск на грани: досадный опыт туристки в Турции
Инженер Волков призвал не заниматься ремонтом и обслуживанием газового оборудования самостоятельно
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.