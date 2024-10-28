Отпуск на грани: досадный опыт туристки в Турции

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немецкая туристка рассказала о негативном опыте поездки в Турцию, где она столкнулась с мошенничеством и угрозами, что полностью изменило ее представление о стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Emineakl42, CC BY-SA 4.0

Женщина, чьи родственники родом из Турции, поделилась своим разочарованием в сети, где ее пост получил тысячи откликов.

За три дня пребывания в Стамбуле она пережила несколько неприятных ситуаций.

Туристка описывает, как водители такси пытались завысить цену в три раза, а один из них даже запер дверь и пригрозил вызвать полицию, когда она попыталась оспорить сумму.

В ресторанах с нее также брали "туристические цены", а уличные торговцы навязывали свои услуги. Женщина отметила, что после "уловки с чисткой обуви" преступник украл у ее подруги 20 евро прямо из сумки.

Ее особенно шокировало неуважение и угрозы, с которыми она столкнулась, когда пыталась сфотографировать здание, в котором работал ее дедушка.

Охранник грубо потребовал за это деньги, несмотря на попытки туристки объяснить с помощью переводчика причину, по которой она фотографировала.

В магазине, где она покупала мед, с нее взяли в четыре раза больше заявленной цены. Пара надеется оспорить этот платеж по карте.

По ее словам, даже в отеле возникли сложности. На стойке регистрации туристку попросили оплатить половину стоимости наличными и настоятельно рекомендовали оставить "положительный онлайн-отзыв".

Женщина разочарована пассивностью местной полиции и широко распространённой, по её мнению, "культурой мошенничества", которая присутствует в стране.

Она особенно огорчена этим контрастом, вспоминая, как её бабушка всегда с теплотой рассказывала о Турции. Поездка же оставила у неё чувство глубокого разочарования.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ]) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

