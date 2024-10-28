История в каждой детали: чем уникальна колокольня Святого Марка

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих Венеция — это город мечты, который нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

Чтобы насладиться его неповторимой атмосферой и захватывающими видами, достаточно подняться на самую высокую точку города — колокольню Святого Марка, или Кампаниле-ди-Сан-Марко, которую местные жители любовно называют "el paron de casa" ("хозяин дома" на венецианском диалекте).

Эта кирпично-мраморная башня высотой 323 фута возвышается в самом центре Венеции, на площади Сан-Марко, рядом с одноимённым собором.

Посетив её, вы сможете полюбоваться потрясающим видом на 360 градусов, охватывающим извилистые каналы и богатую архитектуру Венеции.

Хотя площадь Сан-Марко обычно переполнена, вид с вершины колокольни стоит затраченных усилий. Подняться можно пешком по лестнице или на лифте.

Билет, который можно забронировать заранее, стоит около 16 евро, и это довольно доступная цена по сравнению с другими достопримечательностями города.

Колокольня Святого Марка имеет долгую и драматичную историю: её строительство началось ещё в IX веке и было завершено к XII веку, а в XVI веке башню реконструировали, придав ей современный вид.

Благодаря своей высоте Кампаниле использовалась как маяк, а в 1609 году здесь Галилео Галилей представил миру свой первый телескоп. Башня выдерживала стихийные бедствия, но в 1902 году обрушилась

Сегодня на колокольне можно увидеть пять знаменитых колоколов, каждый из которых служил для особых целей, возвещая о важных событиях, будь то начало рабочего дня или сигнал к казни.

Поднявшись на Кампаниле, можно прикоснуться к истории и сделать уникальные снимки, которые сохранят впечатления об этом удивительном городе.

Уточнения

Галиле́о Галиле́й (итал. Galileo Galilei; 15 февраля 1564, Пиза — 8 января 1642, Арчетри) — итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени.



Площадь Святого Марка (итал. Piazza San Marco) — главная городская площадь Венеции, Италия.

