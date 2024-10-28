От Лондона до Будапешта: эксперты составили рейтинг лучших систем метро в Европе

Эксперты рассказали про лучшие системы метро в европейских столицах, сообщает Zero Hedge.
Системы метро в 19 европейских столицах оценивались по количеству станций, пассажиропотоку, пройденному расстоянию, оценкам Google и онлайн-реакциям.
Осло, столица Норвегии, возглавляет список с 101 станцией метро. В 2023 году Осло стал первой системой метро в мире, работающей полностью на электроэнергии. Станции метро Осло получили в среднем 4,13 балла по рейтингу Google.
София, Болгария, претендует на второе место с системой метро, созданной в 1998 году.
Лондонское метро, построенное в 1863 году, считается старейшей системой метро в мире. Сегодня лондонское метро на одного пассажира выделяет на 84% меньше углекислого газа, чем бензиновый автомобиль. К 2030 году лондонское метро должно полностью перейти на возобновляемые источники энергии.
Копенгагенское метро работает круглосуточно, поезда прибывают каждые две минуты. Несмотря на седьмое место, Копенгаген часто признают лучшей системой метро в мире из-за исключительной надежности.
Система метро Будапешта занимает последнее место с 75% негативных онлайн-реакций. Пассажиры называют некоторые станции метро "довольно неприятными", а отсутствие чистоты является главной проблемой.
Ло́ндон — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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