От Лондона до Будапешта: эксперты составили рейтинг лучших систем метро в Европе

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали про лучшие системы метро в европейских столицах, сообщает Zero Hedge.

Фото: flickr.com by Марк Смит, CC BY 2.0

Системы метро в 19 европейских столицах оценивались по количеству станций, пассажиропотоку, пройденному расстоянию, оценкам Google и онлайн-реакциям.

Осло, столица Норвегии, возглавляет список с 101 станцией метро. В 2023 году Осло стал первой системой метро в мире, работающей полностью на электроэнергии. Станции метро Осло получили в среднем 4,13 балла по рейтингу Google.

София, Болгария, претендует на второе место с системой метро, созданной в 1998 году.

Лондонское метро, построенное в 1863 году, считается старейшей системой метро в мире. Сегодня лондонское метро на одного пассажира выделяет на 84% меньше углекислого газа, чем бензиновый автомобиль. К 2030 году лондонское метро должно полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Копенгагенское метро работает круглосуточно, поезда прибывают каждые две минуты. Несмотря на седьмое место, Копенгаген часто признают лучшей системой метро в мире из-за исключительной надежности.

Система метро Будапешта занимает последнее место с 75% негативных онлайн-реакций. Пассажиры называют некоторые станции метро "довольно неприятными", а отсутствие чистоты является главной проблемой.

Уточнения

Ло́ндон — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

