От скалолазания до кайтсёрфинга: Бразилия покорила сердца любителей активного отдыха

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия стала победителем в рейтинге лучших стран для приключенческого туризма, составленном порталом US News & World Report, сообщает "Газета.Ru".

Фото: wikimedia.org by Pavel Blazek, CC BY 4.0

Голосование, в котором приняли участие более 17 тысяч человек из 89 стран, выявило, что Бразилия предлагает разнообразие экстремальных видов отдыха, от скалолазания и рафтинга до кайтсерфинга и парашютного спорта.

Опрошенные также высоко оценили качество туристической инфраструктуры, доступность природных достопримечательностей и высокий уровень безопасности для туристов, занимающихся экстремальными видами спорта.

Второе и третье места в рейтинге заняли Италия и Греция, а за ними следуют Испания, Таиланд, Новая Зеландия, Португалия и другие страны.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.



Скалола́зание — вид спорта и активного отдыха, заключающийся в лазании по естественному или искусственному рельефу.

