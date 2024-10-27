240 000 поклонников Тейлор Свифт посетят Торонто в ноябре: город ожидает настоящий "бум"

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ноябре этого года Торонто превратится в идеальное место для активного отдыха, сообщает Breaking Travel News.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Тур Тейлор Свифт Eras Tour в Торонто — одно из самых ожидаемых событий этого года.

Торонто готовится к шести концертам Тейлор Свифт в ноябре.

Ожидается, что концерты посетят 240 000 человек.

Город предлагает множество мероприятий, вдохновленных стилем Тейлор Свифт.

Поклонники смогут остановиться в отелях, расположенных недалеко от Rogers Centre.

В Торонто можно посетить экскурсии, тематические шоу, викторины и танцевальные вечеринки.

В городе есть гастрономический тур по Торонто Eras Tour food crawl и множество заведений The Well.

Destination Toronto запустила игру-квест с подсказками, связанными с треками из дискографии Тейлор Свифт.

Уточнения

Торо́нто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио.



Те́йлор Э́лисон Свифт — американская певица и автор песен.

