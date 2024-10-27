240 000 поклонников Тейлор Свифт посетят Торонто в ноябре: город ожидает настоящий "бум"

В ноябре этого года Торонто превратится в идеальное место для активного отдыха, сообщает Breaking Travel News.
Тур Тейлор Свифт Eras Tour в Торонто — одно из самых ожидаемых событий этого года.
Торонто готовится к шести концертам Тейлор Свифт в ноябре.
Ожидается, что концерты посетят 240 000 человек.
Город предлагает множество мероприятий, вдохновленных стилем Тейлор Свифт.
Поклонники смогут остановиться в отелях, расположенных недалеко от Rogers Centre.
В Торонто можно посетить экскурсии, тематические шоу, викторины и танцевальные вечеринки.
В городе есть гастрономический тур по Торонто Eras Tour food crawl и множество заведений The Well.
Destination Toronto запустила игру-квест с подсказками, связанными с треками из дискографии Тейлор Свифт.
Торо́нто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио.
Те́йлор Э́лисон Свифт — американская певица и автор песен.
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