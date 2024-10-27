Данные, ИИ и туризм: европейские эксперты обсудили будущее отрасли на TIS-2024

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Саммит по инновациям в туризме TIS 2024 собрал экспертов из туристической отрасли и Европейского союза, чтобы обсудить влияние искусственного интеллекта (ИИ) на туризм, сообщает RusTourismNews.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ключевыми темами стали проблемы и возможности использования ИИ в сфере туризма, а также вопросы регулирования.

Участники подчеркнули важность создания единого пространства данных в туризме, которое позволит лучше анализировать информацию и обучать алгоритмы ИИ для повышения устойчивости и эффективности отрасли.

Также обсуждалась роль ИИ в персонализации туристического опыта, от подбора туров до предоставления персонализированных услуг в отелях.

Эксперты сошлись во мнении, что регулирование ИИ в туризме необходимо для обеспечения безопасности и этичности его использования, а также для ускорения инноваций.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

