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В России поход в магазин – стресс: тревел-блогерша сравнила потребительский опыт в США и России

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Туризм

Тревел-блогерша Марина Ершова, побывавшая в США, поделилась своим наблюдением о том, что американские магазины отличаются от российских, сообщает "Лента".

В России поход в магазин – стресс: тревел-блогерша сравнила потребительский опыт в США и России
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info

По ее словам, в России поход в магазин часто становится стрессом из-за риска быть обманутым или купить испорченный товар. В США же, по ее мнению, ситуация кардинально отличается: клиенты могут быть уверены в честности продавцов и легко могут вернуть товар даже без чека, если он им не понравился.

Ранее Марина Ершова посетила русскую деревню Вознесенка на Аляске и отметила, что там практически отсутствуют достопримечательности, за исключением кладбища.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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