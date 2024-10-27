"Ведро воды" для хама: в Таиланде турист спровоцировал скандал на ночном рынке

В Таиланде на ночном рынке фастфуда в Чиангмае произошел инцидент, вызвавший бурные обсуждения в социальных сетях, сообщает "Рамблер".
Два туриста, искавшие туалет, спровоцировали конфликт, когда один из них, игнорируя предупреждения, закурил рядом с баллоном с газом. После замечания девушки за прилавком, турист оскорбил ее, перевернул поднос с едой, порвал меню и бросил в нее тлеющую сигарету.
В ответ на хамское поведение, две сестры, работающие на рынке, облили туриста водой из ведер.
В соцсетях девушки объяснили свой поступок, подчеркнув, что действовали импульсивно, и у них не было желания проявлять агрессию.
Конфликт удалось замять, когда второй турист, вернувшись, отругал своего приятеля.
Инцидент вновь напомнил о важности уважительного отношения к местным жителям и культуре страны, которую посещаешь.
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.