"Ведро воды" для хама: в Таиланде турист спровоцировал скандал на ночном рынке

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде на ночном рынке фастфуда в Чиангмае произошел инцидент, вызвавший бурные обсуждения в социальных сетях, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Два туриста, искавшие туалет, спровоцировали конфликт, когда один из них, игнорируя предупреждения, закурил рядом с баллоном с газом. После замечания девушки за прилавком, турист оскорбил ее, перевернул поднос с едой, порвал меню и бросил в нее тлеющую сигарету.

В ответ на хамское поведение, две сестры, работающие на рынке, облили туриста водой из ведер.

В соцсетях девушки объяснили свой поступок, подчеркнув, что действовали импульсивно, и у них не было желания проявлять агрессию.

Конфликт удалось замять, когда второй турист, вернувшись, отругал своего приятеля.

Инцидент вновь напомнил о важности уважительного отношения к местным жителям и культуре страны, которую посещаешь.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

