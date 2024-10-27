Эксперты предупреждают: процедуры на борту самолёта могут повредить кожу

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов предостерегли от набирающего популярность тренда на длительных перелётах, разрекламированного пользователями TikTok.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Вирусные видео советуют экономить время на земле, выполняя уходовые процедуры за кожей прямо на борту, чтобы выглядеть свежими и отдохнувшими к моменту прибытия. Однако врачи предупреждают: это небезопасно для кожи. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на комментарии медиков.

Дерматолог Белла фон Нессельроде настоятельно советует отказаться от процедур в самолёте. По её словам, контакт головы с подголовником сиденья может быть небезопасным — здесь нередко остаются остатки пота, жира и грязи от предыдущих пассажиров. Это создаёт идеальную среду для бактерий, что способно привести к закупорке пор и появлению высыпаний.

Бортовые туалеты также мало подходят для ухода за кожей, так как ограниченное пространство и уровень гигиены оставляют желать лучшего. Эксперт рекомендует избегать касания лица руками в полёте и отказаться от макияжа, чтобы минимизировать риск воспалений.

Многие игнорируют эти риски и советы. Также они забывают, что для ухода за кожей в полёте лучше использовать санитайзер и обойтись без макияжа, позволяя коже дышать.

"Самолёт — не подходящее место для ухода за кожей, лучше всего ограничиться лёгким уходом или вовсе обойтись без косметики", — объяснила врач.

Перед полётом доктор советует протирать антибактериальными салфетками подголовник, откидной столик и телефон, так как эти поверхности могут быть источниками микробов.

"Правильный уход лучше провести до полёта, чтобы гарантировать чистоту кожи во время путешествия", — добавила она.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

