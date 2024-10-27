Эксперты предупреждают: процедуры на борту самолёта могут повредить кожу

Туристов предостерегли от набирающего популярность тренда на длительных перелётах, разрекламированного пользователями TikTok.
Вирусные видео советуют экономить время на земле, выполняя уходовые процедуры за кожей прямо на борту, чтобы выглядеть свежими и отдохнувшими к моменту прибытия. Однако врачи предупреждают: это небезопасно для кожи. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на комментарии медиков.
Дерматолог Белла фон Нессельроде настоятельно советует отказаться от процедур в самолёте. По её словам, контакт головы с подголовником сиденья может быть небезопасным — здесь нередко остаются остатки пота, жира и грязи от предыдущих пассажиров. Это создаёт идеальную среду для бактерий, что способно привести к закупорке пор и появлению высыпаний.
Бортовые туалеты также мало подходят для ухода за кожей, так как ограниченное пространство и уровень гигиены оставляют желать лучшего. Эксперт рекомендует избегать касания лица руками в полёте и отказаться от макияжа, чтобы минимизировать риск воспалений.
Многие игнорируют эти риски и советы. Также они забывают, что для ухода за кожей в полёте лучше использовать санитайзер и обойтись без макияжа, позволяя коже дышать.
"Самолёт — не подходящее место для ухода за кожей, лучше всего ограничиться лёгким уходом или вовсе обойтись без косметики", — объяснила врач.
Перед полётом доктор советует протирать антибактериальными салфетками подголовник, откидной столик и телефон, так как эти поверхности могут быть источниками микробов.
"Правильный уход лучше провести до полёта, чтобы гарантировать чистоту кожи во время путешествия", — добавила она.
Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.
Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.