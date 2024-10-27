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Всё больше россиян без спортивной подготовки выбирают горные походы

1:51
Туризм

На горных курортах наблюдается значительный рост числа туристов — на 10% больше по сравнению с прошлым годом, причём интерес к таким поездкам растёт даже у людей без серьёзной спортивной подготовки. Среди новичков наиболее популярным направлением остаётся Эльбрус.

Всё больше россиян без спортивной подготовки выбирают горные походы
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies, PDM

Тем не менее, горные путешествия — недешёвое удовольствие. В зависимости от маршрута, цена может колебаться от 50 до 200 тысяч рублей. Средняя стоимость комфортного восхождения с гидом и полным набором удобств в небольшой группе составляет около 130 тысяч рублей, не считая личного снаряжения.

По словам руководителя розничных продаж компании PETZL Алексея Клименко, базовый комплект снаряжения обойдётся туристу примерно в 100 тысяч рублей, и это без учёта одежды, обуви и других мелочей. Чаще всего снаряжение покупается постепенно, а для коммерческих походов оно арендуется, пишет "Российская газета".

Клуб "7 вершин" рекомендует новичкам перед восхождением объективно оценить своё здоровье и физическую форму, так как такие экспедиции требуют серьёзной подготовки и акклиматизации, которая может занять несколько недель.

С каждым годом набирают популярность и треккинговые маршруты. Руководитель горного клуба "Спорт-Марафон" Александра Червякова отметила, что однодневный поход в группе стоит от 5 тысяч рублей, а трёхдневный маршрут по Архызу — уже 87 тысяч.

Как отметил Клименко, в горных походах мужчины преобладают — они составляют 60% участников. Однако женщины постепенно догоняют: всё больше женщин выбирают походы и скалолазание.

Уточнения

Эльбру́с — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы.

Го́рный тури́зм — вид спорта и активного отдыха, суть которого заключается в прохождении, как правило, линейного или комбинированного маршрута по горному рельефу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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