Всё больше россиян без спортивной подготовки выбирают горные походы

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

На горных курортах наблюдается значительный рост числа туристов — на 10% больше по сравнению с прошлым годом, причём интерес к таким поездкам растёт даже у людей без серьёзной спортивной подготовки. Среди новичков наиболее популярным направлением остаётся Эльбрус.

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies, PDM

Тем не менее, горные путешествия — недешёвое удовольствие. В зависимости от маршрута, цена может колебаться от 50 до 200 тысяч рублей. Средняя стоимость комфортного восхождения с гидом и полным набором удобств в небольшой группе составляет около 130 тысяч рублей, не считая личного снаряжения.

По словам руководителя розничных продаж компании PETZL Алексея Клименко, базовый комплект снаряжения обойдётся туристу примерно в 100 тысяч рублей, и это без учёта одежды, обуви и других мелочей. Чаще всего снаряжение покупается постепенно, а для коммерческих походов оно арендуется, пишет "Российская газета".

Клуб "7 вершин" рекомендует новичкам перед восхождением объективно оценить своё здоровье и физическую форму, так как такие экспедиции требуют серьёзной подготовки и акклиматизации, которая может занять несколько недель.

С каждым годом набирают популярность и треккинговые маршруты. Руководитель горного клуба "Спорт-Марафон" Александра Червякова отметила, что однодневный поход в группе стоит от 5 тысяч рублей, а трёхдневный маршрут по Архызу — уже 87 тысяч.

Как отметил Клименко, в горных походах мужчины преобладают — они составляют 60% участников. Однако женщины постепенно догоняют: всё больше женщин выбирают походы и скалолазание.

Уточнения

Эльбру́с — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы.



Го́рный тури́зм — вид спорта и активного отдыха, суть которого заключается в прохождении, как правило, линейного или комбинированного маршрута по горному рельефу.

