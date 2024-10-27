Посольство России на Шри-Ланке рекомендует туристам избегать массовых скоплений из-за угрозы теракта

Посольство России на Шри-Ланке рекомендовало российским туристам временно воздержаться от посещения людных мест из-за угрозы теракта, которая нависла над юго-восточным побережьем страны. Об этом заявили представители МИД.
По сообщениям местных СМИ, полиция страны перешла в режим повышенной готовности и усиливает меры безопасности в регионе залива Аругам. По данным пресс-службы, об угрозе заявил заместитель генерального инспектора полиции Шри-Ланки Нихал Таладува.
"Посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей", — отмечается в официальном Telegram-канале посольства.
Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.
Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.