Посольство России на Шри-Ланке рекомендует туристам избегать массовых скоплений из-за угрозы теракта

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство России на Шри-Ланке рекомендовало российским туристам временно воздержаться от посещения людных мест из-за угрозы теракта, которая нависла над юго-восточным побережьем страны. Об этом заявили представители МИД.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

По сообщениям местных СМИ, полиция страны перешла в режим повышенной готовности и усиливает меры безопасности в регионе залива Аругам. По данным пресс-службы, об угрозе заявил заместитель генерального инспектора полиции Шри-Ланки Нихал Таладува.

"Посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей", — отмечается в официальном Telegram-канале посольства.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

