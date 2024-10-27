Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Жена поздравила Михаила Галустяна с юбилеем: дорогой и любимый муж
В Сети высмеяли кудрявые волосы Анджелины Джоли: странно и некрасиво
Актриса Зендея появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте
Как использовать яичную скорлупу, чтобы повысить урожайность в вашем саду
Леонид Якубович высказался об отношениях с матерью: мне не хватило её любви
Эксперт назвал ошибки, которых следует избегать при смене шин
Евросоюз сокращает закупки российских удобрений
Врач-диетолог о сладком перце: не дайте вашему здоровью пострадать

Эксперты назвали востребованные страны для свадебных туров среди россиян

1:02
Туризм

Турция остаётся самым востребованным направлением для российских свадебных путешествий, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В списке популярных локаций для свадебных туров также выделяются Мальдивы и Таиланд, занимая второе и третье места соответственно.

Эксперты назвали востребованные страны для свадебных туров среди россиян
Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, PDM

Кроме них, в десятку лидеров вошли ОАЭ, Индонезия, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Маврикий и Египет. Как отмечают представители туроператора "Русский экспресс", в этом году спрос на Мальдивы, Сейшелы и Маврикий увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, россияне активно выбирают для свадьбы и медового месяца популярные направления, такие как Бали и Таиланд.

При этом продолжительность свадебных туров за последние 10 лет заметно сократилась. Если раньше россияне предпочитали проводить в поездке около двух недель, то сейчас они чаще бронируют туры на 7-10 дней.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева
Военные новости
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Аудио 
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Последние материалы
Евросоюз сокращает закупки российских удобрений
Врач-диетолог о сладком перце: не дайте вашему здоровью пострадать
Экс-возлюбленный Клавы Коки удалил пост про расставание: что случилось?
Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин
Как пивные дрожжи помогут победить рак — научный прорыв
Как приготовить сытный салат с квашеной капустой и мясом
Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Пугачёву
Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом
Гуфа и его экс-супругу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
"Провидица Фюрката", или ясновидящая викингов, найдена в Дании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.