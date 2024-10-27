Эксперты назвали востребованные страны для свадебных туров среди россиян

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Турция остаётся самым востребованным направлением для российских свадебных путешествий, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В списке популярных локаций для свадебных туров также выделяются Мальдивы и Таиланд, занимая второе и третье места соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, PDM

Кроме них, в десятку лидеров вошли ОАЭ, Индонезия, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Маврикий и Египет. Как отмечают представители туроператора "Русский экспресс", в этом году спрос на Мальдивы, Сейшелы и Маврикий увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, россияне активно выбирают для свадьбы и медового месяца популярные направления, такие как Бали и Таиланд.

При этом продолжительность свадебных туров за последние 10 лет заметно сократилась. Если раньше россияне предпочитали проводить в поездке около двух недель, то сейчас они чаще бронируют туры на 7-10 дней.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

