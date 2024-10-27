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Магия света и скал: невероятные пейзажи каньона Антилопы

2:07
Туризм

Каньон Антилопы — поистине уникальное природное чудо, сформировавшееся миллионы лет назад благодаря воде, размывающей мягкие слои песчаника навахо.

Магия света и скал: невероятные пейзажи каньона Антилопы
Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, CC BY 2.0

Теперь это место представляет собой шесть узких каньонов на территории навахо в Аризоне, недалеко от Пейджа и границы с Ютой, с фантастическими волнистыми скальными стенами, сквозь которые проникает свет.

При прямом солнечном свете, особенно в полдень, каньоны окрашиваются в палитру ярких цветов от оранжевого до тёмно-красного, создавая завораживающий калейдоскоп оттенков.

Попасть в каньоны, входящие в состав парка "Лейк Пауэлл", можно только с гидом из племени навахо.

Верхний каньон более доступен: вход в него находится на уровне земли. Нижний каньон чуть сложнее для посещения, к нему ведут лестницы, что делает это уединённое место привлекательным для путешественников, предпочитающих спокойное созерцание природы.

Верхний каньон известен своей формой, благодаря которой солнечные лучи проникают туда в полдень с мая по сентябрь, создавая яркое освещение.

Путешествие к каньону Антилопы — один из лучших способов увидеть природное произведение искусства, не покидая Аризону.

Пятичасовая поездка из Лас-Вегаса в каньон включает виды на просторы озера Пауэлл, второго по величине искусственного озера в США, и на поразительные скальные образования Эскаланте.

По прибытии в каньон можно провести час на экскурсии с гидом по Верхнему или Нижнему каньону.

После обеда следующая остановка — Хорсшу-Бенд в каньоне Глен, ещё одно впечатляющее место в Аризоне. Этот изгиб реки Колорадо — одна из самых фотографируемых природных достопримечательностей штата.

К смотровой площадке, откуда открывается великолепная панорама восточного края Гранд-Каньона, ведёт лёгкий пешеходный маршрут длиной около 2,5 километров.

Уточнения

Нава́хо (или на́вахо; самоназвание — Diné bizaad [tìnépìz̥ɑ̀ːt]) — атабаскский язык (семья на-дене), на котором говорят индейцы народа навахо, проживающие на юго-западе США в штатах Аризона, Юта и Нью-Мексико. 

Каньон Антилопы (англ. Antelope Canyon) — каньон, расположенный на юго-западе США, на севере Аризоны, рядом с городом Пейдж, неподалёку от границы с Ютой, в 240 км от Большого каньона, лежит на землях племени Навахо и принадлежит индейцам этого племени.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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