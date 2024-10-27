"Кусто" из Нижнего Новгорода признан лучшим рестораном Центральной России по версии WHERETOEAT Center

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения ресторанной премии WHERETOEAT Center, учрежденной ассоциацией гастрономических журналистов, сообщает Art Tour.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Победителей выбирали эксперты, в том числе профессионалы ресторанной и гостиничной отрасли, а также представители специализированной прессы.

Лучшим рестораном Центральной России был признан "Кусто" из Нижнего Новгорода, который уже в 2023 году возглавлял рейтинг. Кроме "Кусто", в топ-10 премии вошли еще три нижегородских ресторана: Red Wall, Yale и "19".

В рейтинг также вошли "Гроза" из Костромы, "Ливингстон" из Самары, IKRA из Плеса, Nolan Wine & Kitchen из Перми, "Сеновал" из Воронежа и "Агапа" из Ярославля.

Уточнения

Рестора́н — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

