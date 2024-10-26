Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать разочарования при покупке подержанного автомобиля
Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?
Российский боец победил в пятом бою в UFC
Президент России подписал новый закон о военных пенсиях на 2025 год
Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения
Воздушная нежность: рецепт пышных оладий на кефире
Защитите кожу рук от осеннего холода: советы профессионала
Математик разрешил две старейшие проблемы в теории симметрий
Страны G7 планируют ужесточить меры против нефтяного экспорта России

В Приморье прошёл краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь"

0:57
Туризм

Эксперты рассказали про краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь", сообщает RG.ru.

В Приморье прошёл краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь"
Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz, PDM

Приморская осень — идеальное время для романтических свиданий и пикников.

Туристско-информационный центр Приморского края организовал краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь" для жителей и гостей региона. Фестиваль проходил с 27 сентября по 13 октября и подразумевал путешествия по осеннему Приморью.

Компании-операторы предложили разнообразные маршруты для разных категорий туристов. Около 70-80% туристов приобретали туры онлайн, спрос на поездки был высоким.

Всего за 17 дней фестиваля около 1100 человек приняли участие в походах по Приморью. Туристы отмечают хорошую организацию, профессионализм проводников и уважительное отношение.

Уточнения

Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

 

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Домашние животные
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?
Российский боец победил в пятом бою в UFC
Президент России подписал новый закон о военных пенсиях на 2025 год
В Приморье прошёл краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь"
Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения
Воздушная нежность: рецепт пышных оладий на кефире
Защитите кожу рук от осеннего холода: советы профессионала
Математик разрешил две старейшие проблемы в теории симметрий
Страны G7 планируют ужесточить меры против нефтяного экспорта России
Новогоднее путешествие по карману: "OneTwoTrip" назвал самые бюджетные направления для зимнего отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.