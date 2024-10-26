В Приморье прошёл краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь"

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Эксперты рассказали про краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь", сообщает RG.ru.

Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz, PDM

Приморская осень — идеальное время для романтических свиданий и пикников.

Туристско-информационный центр Приморского края организовал краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь" для жителей и гостей региона. Фестиваль проходил с 27 сентября по 13 октября и подразумевал путешествия по осеннему Приморью.

Компании-операторы предложили разнообразные маршруты для разных категорий туристов. Около 70-80% туристов приобретали туры онлайн, спрос на поездки был высоким.

Всего за 17 дней фестиваля около 1100 человек приняли участие в походах по Приморью. Туристы отмечают хорошую организацию, профессионализм проводников и уважительное отношение.

Уточнения

Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.



Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации.

