Новогоднее путешествие по карману: "OneTwoTrip" назвал самые бюджетные направления для зимнего отдыха

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "OneTwoTrip" проанализировал цены на билеты и отели для зимнего отдыха и составил список самых бюджетных направлений, сообщает "Рамблер".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Самым доступным вариантом для россиян оказались зимние каникулы в Пскове: перелет из Москвы в одну сторону обойдется в 3,5 тысячи рублей, а ночь в трехзвездочном отеле — столько же.

В список также вошли Санкт-Петербург, Вологда, Казань, Нижний Новгород, Киров, Набережные Челны, Самара, Петрозаводск и Саратов.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным вариантом для москвичей является Минск: перелет в одну сторону стоит 5 тысяч рублей, а номер в отеле — порядка 7 тысяч рублей в сутки.

Также в список недорогих зарубежных направлений вошли Ташкент, Ереван, Бишкек, Самарканд, Астана, Батуми, Аланья, Баку и Бухара.

По словам вице-президента Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексана Мкртчяна, стоимость новогоднего отдыха зависит от места проживания туриста. Для москвичей самыми доступными являются Белоруссия и Турция, а для жителей Азиатской части России — Таиланд и Китай.

Что касается ноябрьских праздников, то по мнению Мкртчяна, наиболее выгодным направлением станет Краснодарский край, где можно будет насладиться солнечной погодой и теплой атмосферой.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





О́тдых — состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

