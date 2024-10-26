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Как сэкономить на путешествиях: советы от "Яндекс.Путешествий" для бюджетного отдыха

0:57
Туризм

"Яндекс.Путешествия" предлагает несколько полезных советов, как оптимизировать расходы на путешествия и сделать отдых приятным и доступным, сообщает "Рамблер". 

Как сэкономить на путешествиях: советы от "Яндекс.Путешествий" для бюджетного отдыха
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для экономии на авиабилетах рекомендуется обращать внимание на субсидированные тарифы, которые не зависят от времени бронирования или сезона. Также стоит выбирать прямые рейсы, чтобы избежать пересадок.

При планировании поездки на поезде, билеты лучше приобретать заранее, особенно если речь идет о новогодних праздниках.

Отдых в нераскрученных локациях обойдется дешевле, чем в популярных местах, и не менее интересен.

Путешествие на автомобиле с компанией позволит сэкономить на бензине, а также удобно взять с собой домашних питомцев.

В межсезонье цены на билеты и проживание значительно ниже, а количество туристов меньше, что подходит для любителей спокойного и бюджетного отдыха.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Совет — наставление, напутствие, рекомендация.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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