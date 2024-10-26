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Фисташковый бум в Дубае: как видеоролик в соцсетях создал шоколадную лихорадку

0:49
Туризм

Дубайский шоколад, ставший настоящим хитом, появился благодаря домохозяйке, которая решила создать необычный десерт, сообщает "Tourdom". Ее видео в соцсетях, где она демонстрировала сочетание молочного бельгийского шоколада, фисташковой пасты и кунафы, быстро завоевало популярность.

Фисташковый бум в Дубае: как видеоролик в соцсетях создал шоколадную лихорадку
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg, CC BY-SA 3.0

Теперь этот шоколад стал настоящим модным сувениром в Дубае. Туристы охотятся за ним, ловя момент, когда онлайн-магазин открывает продажи, и некоторые даже готовы переплачивать перекупщикам.

Несмотря на то, что многие не успевают купить настоящий шоколад, они не отчаиваются и ищут альтернативы.

История дубайского шоколада показывает, как креативность и удачный пиар могут превратить обычный десерт в настоящий тренд.

Уточнения

Социа́льная сеть — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми.

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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