Фисташковый бум в Дубае: как видеоролик в соцсетях создал шоколадную лихорадку

Дубайский шоколад, ставший настоящим хитом, появился благодаря домохозяйке, которая решила создать необычный десерт, сообщает "Tourdom". Ее видео в соцсетях, где она демонстрировала сочетание молочного бельгийского шоколада, фисташковой пасты и кунафы, быстро завоевало популярность.
Теперь этот шоколад стал настоящим модным сувениром в Дубае. Туристы охотятся за ним, ловя момент, когда онлайн-магазин открывает продажи, и некоторые даже готовы переплачивать перекупщикам.
Несмотря на то, что многие не успевают купить настоящий шоколад, они не отчаиваются и ищут альтернативы.
История дубайского шоколада показывает, как креативность и удачный пиар могут превратить обычный десерт в настоящий тренд.
Социа́льная сеть — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми.
Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.