Фисташковый бум в Дубае: как видеоролик в соцсетях создал шоколадную лихорадку

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дубайский шоколад, ставший настоящим хитом, появился благодаря домохозяйке, которая решила создать необычный десерт, сообщает "Tourdom". Ее видео в соцсетях, где она демонстрировала сочетание молочного бельгийского шоколада, фисташковой пасты и кунафы, быстро завоевало популярность.

Фото: commons.wikimedia.org by Cemg, CC BY-SA 3.0

Теперь этот шоколад стал настоящим модным сувениром в Дубае. Туристы охотятся за ним, ловя момент, когда онлайн-магазин открывает продажи, и некоторые даже готовы переплачивать перекупщикам.

Несмотря на то, что многие не успевают купить настоящий шоколад, они не отчаиваются и ищут альтернативы.

История дубайского шоколада показывает, как креативность и удачный пиар могут превратить обычный десерт в настоящий тренд.

Уточнения

Социа́льная сеть — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми.



Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

