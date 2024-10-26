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Селфи со слоном стоило жизни: мужчина в Индии погиб, пытаясь сфотографироваться с диким животным

0:49
Туризм

В Индии произошла трагедия, в которой 23-летний Шрикант Сатре погиб в следствие нападения слона, после попытки сделать селфи с ним, сообщает "Tourdom".

Селфи со слоном стоило жизни: мужчина в Индии погиб, пытаясь сфотографироваться с диким животным
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Palmyre_066.jpg by William Scot

Сатре отправился в джунгли с двумя друзьями, чтобы сфотографироваться с диким слоном. Когда он попытался сделать селфи, слон, защищая свою территорию, напал на него и затоптал. Друзьям удалось спастись бегством.

Это не первый случай, когда слоны нападают на людей. В сентябре в Индонезии стадо слонов растоптало женщину с новорожденным ребенком. В июле в ЮАР погиб испанский турист, который подошел слишком близко к детенышу слона. В июне в Замбии погибла американская туристка, которую слон вытащил из машины и затоптал.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Слоно́вые или слоны́ — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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