Селфи со слоном стоило жизни: мужчина в Индии погиб, пытаясь сфотографироваться с диким животным

В Индии произошла трагедия, в которой 23-летний Шрикант Сатре погиб в следствие нападения слона, после попытки сделать селфи с ним, сообщает "Tourdom".
Сатре отправился в джунгли с двумя друзьями, чтобы сфотографироваться с диким слоном. Когда он попытался сделать селфи, слон, защищая свою территорию, напал на него и затоптал. Друзьям удалось спастись бегством.
Это не первый случай, когда слоны нападают на людей. В сентябре в Индонезии стадо слонов растоптало женщину с новорожденным ребенком. В июле в ЮАР погиб испанский турист, который подошел слишком близко к детенышу слона. В июне в Замбии погибла американская туристка, которую слон вытащил из машины и затоптал.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Слоно́вые или слоны́ — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.