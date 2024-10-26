В Москве открылся офис по туризму Азербайджана

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве открылся офис по туризму Азербайджана, который будет сосредоточен на продвижении туристических предложений республики среди россиян. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

Главная задача нового представительства заключается в продвижении туристических услуг. Офис планирует активно развивать сотрудничество с ключевыми участниками российской туристической индустрии, проводить рекламные кампании и налаживать взаимодействие со средствами массовой информации, как отметил посол на торжественном открытии.

Он также добавил, что увеличение туристического потока способствуют прямые авиарейсы из 24 городов России в Баку, Гянджу и Ленкорань, а также безвизовый режим и отсутствие языковых барьеров.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.



Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря

