Туристам станет сложнее оформить визу во Францию

Визовый центр Франции обновил требования к документам для туристов, обращающихся за получением шенгенской визы.
Эти изменения затронут тех, кто не может или не хочет подавать документы лично, например, из-за нежелания стоять в очередях или по состоянию здоровья.
Теперь для оформления визы через доверенное лицо необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность. Ранее достаточно было простого рукописного документа, но теперь требования ужесточились.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Франция считается одной из самых дружелюбных стран для российских заявителей.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.