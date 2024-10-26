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Туристам станет сложнее оформить визу во Францию

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Туризм

Визовый центр Франции обновил требования к документам для туристов, обращающихся за получением шенгенской визы.

Туристам станет сложнее оформить визу во Францию
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

Эти изменения затронут тех, кто не может или не хочет подавать документы лично, например, из-за нежелания стоять в очередях или по состоянию здоровья.

Теперь для оформления визы через доверенное лицо необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность. Ранее достаточно было простого рукописного документа, но теперь требования ужесточились.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Франция считается одной из самых дружелюбных стран для российских заявителей.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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