Из-за ограничений полетов над Ираном задерживаются рейсы из Москвы

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В субботнюю ночь в результате авиаударов Израиля были временно введены ограничения на полеты над Ираном, что привело к отмене всех рейсов на несколько часов.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Тем не менее, изменения в расписании полетов, включая рейсы из России, уже дали о себе знать.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение дня, но закрытие этого пласта воздушного пространства уже привело к задержкам и отмене рейсов сегодня, и вообще плохо для полетов наших и не только наших авиакомпаний", — написал в своем телеграм-канале руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В целом, хотя задержки вылетов в страны Персидского залива и Египет имели место, они, как правило, были незначительными, продолжаясь в пределах 1-1,5 часов.