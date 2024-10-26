Из-за ограничений полетов над Ираном задерживаются рейсы из Москвы

В субботнюю ночь в результате авиаударов Израиля были временно введены ограничения на полеты над Ираном, что привело к отмене всех рейсов на несколько часов.
Тем не менее, изменения в расписании полетов, включая рейсы из России, уже дали о себе знать.
"Посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение дня, но закрытие этого пласта воздушного пространства уже привело к задержкам и отмене рейсов сегодня, и вообще плохо для полетов наших и не только наших авиакомпаний", — написал в своем телеграм-канале руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.
В целом, хотя задержки вылетов в страны Персидского залива и Египет имели место, они, как правило, были незначительными, продолжаясь в пределах 1-1,5 часов.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.