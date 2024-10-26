Приморье с начала 2024 года посетили 500 тыс. китайских туристов

По данным губернатора Приморского края Олега Кожемяко, около 500 тысяч туристов из Китая побывали в регионе за период девяти месяцев 2024 года.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Запуск авиасообщения между Владивостоком и китайскими городами значительно увеличил туристический поток. Если в прошлом году Приморье посетило всего 130 тысяч китайских туристов, то в текущем году это число увеличилось до 500 тысяч.

Об этом губернатор сообщил на церемонии открытия II Российско-китайского форума по инвестициям и торговому сотрудничеству. Кожемяко также подчеркнул важность продолжения усилий по восстановлению рейсов из Шэньяна.