По данным губернатора Приморского края Олега Кожемяко, около 500 тысяч туристов из Китая побывали в регионе за период девяти месяцев 2024 года.
Запуск авиасообщения между Владивостоком и китайскими городами значительно увеличил туристический поток. Если в прошлом году Приморье посетило всего 130 тысяч китайских туристов, то в текущем году это число увеличилось до 500 тысяч.
Об этом губернатор сообщил на церемонии открытия II Российско-китайского форума по инвестициям и торговому сотрудничеству. Кожемяко также подчеркнул важность продолжения усилий по восстановлению рейсов из Шэньяна.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.