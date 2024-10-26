В Египте начался пик туристического сезона из-за комфортной осенней погоды

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет официально открыл пик туристического сезона, чему способствовало снижение температур.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Местные СМИ называют текущие температуры "прохладными" лишь в сравнении с летним зноем, но для туристов из России погода на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха сейчас напоминает идеальное лето: днём — около +30 °C, ночью — около +20 °C, а Красное море прогрелось до +24 °C. Солнечная погода без облаков продержится как минимум 10 дней, по данным Египетского Метеобюро.

Интересно, что и в Каире условия почти такие же, что в местных СМИ называют "прохладной" погодой. Легендарные достопримечательности, такие как пирамиды Гизы и Египетский музей, при такой комфортной температуре привлекают ещё больше туристов.

Особой популярностью пользуются экспонаты музея, такие как статуя Хефрена и сокровища из гробницы Тутанхамона, а также плато Гиза с его Великими пирамидами, которое дарит уникальные впечатления от одного из чудес света, сообщает издание Special about Egypt.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

