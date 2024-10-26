Россияне высказались об условиях проживания детей в отелях

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство российских туристов остаются довольными уровнем детского сервиса в отечественных отелях — 76% постояльцев отметили, что услуги для детей полностью оправдывают их ожидания. Эти данные были получены в ходе опроса, проведённого платформой для бронирования Bronevik.com.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Среди тех, кто пользовался дополнительными детскими услугами, популярность приобрели игровые комнаты, бассейны и мастер-классы. Однако путешественники с детьми часто сталкиваются с нехваткой игрушек, анимации, детских удобств в номерах и специализированного детского меню. Хотя 84% респондентов отметили, что всегда находили в ресторане блюда, подходящие для детей.

Относительно стоимости размещения детей мнения разделились: 44% туристов назвали тарифы приемлемыми, а 36% оценили их как хорошие и даже отличные. При этом 21% респондентов считают, что цены слишком высоки. Лишь 17% туристов в последней поездке смогли бесплатно разместить детей в отелях России, в то время как 45% вынуждены были оплачивать их проживание по полному тарифу.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

