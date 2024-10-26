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Россияне высказались об условиях проживания детей в отелях

1:16
Туризм

Большинство российских туристов остаются довольными уровнем детского сервиса в отечественных отелях — 76% постояльцев отметили, что услуги для детей полностью оправдывают их ожидания. Эти данные были получены в ходе опроса, проведённого платформой для бронирования Bronevik.com.

Россияне высказались об условиях проживания детей в отелях
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Среди тех, кто пользовался дополнительными детскими услугами, популярность приобрели игровые комнаты, бассейны и мастер-классы. Однако путешественники с детьми часто сталкиваются с нехваткой игрушек, анимации, детских удобств в номерах и специализированного детского меню. Хотя 84% респондентов отметили, что всегда находили в ресторане блюда, подходящие для детей.

Относительно стоимости размещения детей мнения разделились: 44% туристов назвали тарифы приемлемыми, а 36% оценили их как хорошие и даже отличные. При этом 21% респондентов считают, что цены слишком высоки. Лишь 17% туристов в последней поездке смогли бесплатно разместить детей в отелях России, в то время как 45% вынуждены были оплачивать их проживание по полному тарифу.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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