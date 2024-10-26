Названы лучшие направления для бюджетных путешествий на новогодние праздники

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис OneTwoTrip опубликовал исследование, согласно которому наиболее доступным местом для зимних каникул в России станет Псков: билет из Москвы стоит 3,5 тысячи рублей, примерно столько же обойдётся ночь в отеле на три звезды. Санкт-Петербург — чуть дороже: билет за 4,5 тысячи рублей и гостиница за 3 тысячи.

Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Также среди выгодных направлений числятся Вологда (перелёт за 5 тысяч рублей, отель — 4 тысячи), Казань (6,5 + 5 тысяч рублей), Нижний Новгород (6,7 + 6 тысяч), Киров (7 + 5 тысяч), Набережные Челны (8 + 2,7 тысячи), Самара (8,1 + 3,5 тысячи), Петрозаводск (8,2 + 4,5 тысячи) и Саратов (8,5 + 3 тысячи).

Для тех, кто хочет провести новогодние праздники за границей, самым бюджетным вариантом станет Минск: перелёт в одну сторону стоит 5 тысяч рублей, а аренда жилья — около 7 тысяч рублей в сутки. Второе место занимает Ташкент (13 тысяч рублей за билет и 4 тысячи за номер в отеле), третье — Ереван (15 + 3,2 тысячи рублей).

В список также вошли Бишкек (15 + 2,8 тысячи рублей), Самарканд (16 + 5 тысяч), Астана (17 + 3,7 тысячи), Батуми (17,6 + 2 тысячи), Аланья (18 + 2,6 тысячи), Баку (18,5 + 3,2 тысячи) и Бухара (19 + 3 тысячи).

Как рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян, расходы на новогодний отдых зависят от региона проживания. Так, москвичам наиболее выгодно отправиться в Беларусь и Турцию, тогда как для жителей азиатской части России экономичнее поездка в Таиланд или Китай.

Кроме того, эксперт отметил, что в ноябрьские праздники многие отдадут предпочтение Краснодарскому краю, где, хоть и купаться будет нельзя, температура обещает быть комфортной — около +15°C и солнечно. К популярным направлениям на этот период также относятся Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Алтай.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

