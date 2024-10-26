Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приморье с начала 2024 года посетили 500 тыс. китайских туристов
Основные поломки Москвич 3: что чаще всего выходит из строя
Ржаной хлеб и капуста: секреты старинного рецепта квашеной закуски
Как спасти саженцы от гибели: пять распространённых ошибок садоводов
Россияне высказались об условиях проживания детей в отелях
Ирина Пегова высказалась о смерти Романа Мадянова: актёрам нельзя лезть в гроб
Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема
Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня

Названы лучшие направления для бюджетных путешествий на новогодние праздники

2:37
Туризм

Сервис OneTwoTrip опубликовал исследование, согласно которому наиболее доступным местом для зимних каникул в России станет Псков: билет из Москвы стоит 3,5 тысячи рублей, примерно столько же обойдётся ночь в отеле на три звезды. Санкт-Петербург — чуть дороже: билет за 4,5 тысячи рублей и гостиница за 3 тысячи.

Названы лучшие направления для бюджетных путешествий на новогодние праздники
Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Также среди выгодных направлений числятся Вологда (перелёт за 5 тысяч рублей, отель — 4 тысячи), Казань (6,5 + 5 тысяч рублей), Нижний Новгород (6,7 + 6 тысяч), Киров (7 + 5 тысяч), Набережные Челны (8 + 2,7 тысячи), Самара (8,1 + 3,5 тысячи), Петрозаводск (8,2 + 4,5 тысячи) и Саратов (8,5 + 3 тысячи).

Для тех, кто хочет провести новогодние праздники за границей, самым бюджетным вариантом станет Минск: перелёт в одну сторону стоит 5 тысяч рублей, а аренда жилья — около 7 тысяч рублей в сутки. Второе место занимает Ташкент (13 тысяч рублей за билет и 4 тысячи за номер в отеле), третье — Ереван (15 + 3,2 тысячи рублей).

В список также вошли Бишкек (15 + 2,8 тысячи рублей), Самарканд (16 + 5 тысяч), Астана (17 + 3,7 тысячи), Батуми (17,6 + 2 тысячи), Аланья (18 + 2,6 тысячи), Баку (18,5 + 3,2 тысячи) и Бухара (19 + 3 тысячи).

Как рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян, расходы на новогодний отдых зависят от региона проживания. Так, москвичам наиболее выгодно отправиться в Беларусь и Турцию, тогда как для жителей азиатской части России экономичнее поездка в Таиланд или Китай.

Кроме того, эксперт отметил, что в ноябрьские праздники многие отдадут предпочтение Краснодарскому краю, где, хоть и купаться будет нельзя, температура обещает быть комфортной — около +15°C и солнечно. К популярным направлениям на этот период также относятся Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Алтай.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Домашние животные
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего? Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема
Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня
Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия
Время новых контрактов: Путин о будущем газовых поставок через Украину
Три продукта, которые помогут вашему кишечнику работать как часы
Анна Седокова высказалась в адрес супруга после расставания: надеялась, что не увижу
Как приготовить вкусный ужин за 30 минут: рецепт индейки в соусе
Названы лучшие направления для бюджетных путешествий на новогодние праздники
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.