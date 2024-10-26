На Архызе ожидают длиннейший в истории курорта горнолыжный сезон

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор "Архыза" Роман Киранчук предположил, что катание на лыжах и сноуборде на курорте в новом горнолыжном сезоне может стать самым продолжительным за всю историю места отдыха. Об этом пишет агентство ТАСС.

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Обычно горнолыжный сезон продолжается с декабря по апрель. Однако в этом году на курорте он продлится до мая. При этом Роман Фиранчук отметил, что при наличии благоприятных условий сезон откроют раньше обычного.

"Уже выполняется первичное оснежнение трасс на северном склоне. <...> Снег в этом году выпал в октябре. Если благоприятные условия сохранятся и будет держаться устойчивая минусовая температура, то сезон откроем раньше обычного", — заявил Роман Киранчук.

Ранее Pravda.Ru писала, что на "Архызе" создадут экстрим-парк с 19-метровыми качелями над пропастью.

Уточнения

Всесезонный горный курорт "Архыз" — курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, сочетающий зимние и летние виды туризма.

