Почему кошка не ходит в лоток и как решить проблему

Когда в квартире постоянно появляются лужи, это часто связано с тем, что питомец, недавно попавший в дом, пока не приучен к лотку или испытывает стресс от смены обстановки.
Однако иногда такая проблема возникает даже с взрослой, давно приученной кошкой. В этом случае причины могут быть следующие:
Стоит помнить, что ругать животное в такой ситуации бесполезно. Возможно, у его поведения есть объективные причины.
Особенно неприятно, когда кошка оставляет следы, так как от запаха мочи сложно избавиться. Даже если лужу сразу убрать, запах может сохраниться. Дело в составе кошачьей мочи:
Основная причина резкого запаха — наличие мочевой кислоты. Если пятно не обработать должным образом, то при попадании влаги неприятный запах вернётся. Важно сразу провести тщательную очистку, используя подручные или специальные средства, и нередко это требует 2-4 этапов.
Средства, помогающие нейтрализовать запах кошачьей мочи:
Отбеливатели, чистящие средства с хлором также помогают справиться с запахом, но их нужно использовать с осторожностью, так как они могут повредить поверхность и опасны для здоровья человека и животных.
Мочевая кислота (лат Acidum uricum, формула — C5H4N4O3) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.