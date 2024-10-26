Почему кошка не ходит в лоток и как решить проблему

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Когда в квартире постоянно появляются лужи, это часто связано с тем, что питомец, недавно попавший в дом, пока не приучен к лотку или испытывает стресс от смены обстановки.

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Однако иногда такая проблема возникает даже с взрослой, давно приученной кошкой. В этом случае причины могут быть следующие:

несоблюдение гигиены лотка (редкая замена наполнителя и уборка);

использование слишком пахучих моющих средств для лотка;

неудобство самого лотка;

заболевания мочевыделительной или опорно-двигательной систем;

стресс.

Стоит помнить, что ругать животное в такой ситуации бесполезно. Возможно, у его поведения есть объективные причины.

Особенно неприятно, когда кошка оставляет следы, так как от запаха мочи сложно избавиться. Даже если лужу сразу убрать, запах может сохраниться. Дело в составе кошачьей мочи:

Мочевая кислота — это кристаллы, которые трудно растворяются обычной водой или спиртом. Их можно удалить только с помощью щелочных растворов, глицерина или горячей серной кислоты.

Мочевина — это водорастворимое липкое вещество.

Урохром — желчный пигмент, который придаёт цвет кошачьей моче.

Основная причина резкого запаха — наличие мочевой кислоты. Если пятно не обработать должным образом, то при попадании влаги неприятный запах вернётся. Важно сразу провести тщательную очистку, используя подручные или специальные средства, и нередко это требует 2-4 этапов.

Средства, помогающие нейтрализовать запах кошачьей мочи:

марганцовка, перекись водорода, пищевая сода, хозяйственное мыло, столовый уксус, лимонная кислота.

Отбеливатели, чистящие средства с хлором также помогают справиться с запахом, но их нужно использовать с осторожностью, так как они могут повредить поверхность и опасны для здоровья человека и животных.

Уточнения

Мочевая кислота (лат Acidum uricum, формула — C 5 H 4 N 4 O 3 ) — бесцветные кристаллы, плохо растворимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине.



