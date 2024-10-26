Хэллоуин в Кот-д'Оре: экскурсии с привидениями и дегустации вин на каждый вкус

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хэллоуин, чьи истоки уходят в древний кельтский праздник Самайн, когда люди разжигали костры и наряжались в костюмы, чтобы отпугнуть духов, и сегодня остаётся одним из самых популярных событий года.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Среди тех, кто ищет нестандартные, захватывающие приключения на Хэллоуин, особенной популярностью пользуется Дижон — небольшой уютный городок во Франции, окружённый живописными виноградниками Кот-д'Ор.

Это место в разгар осени манит не только атмосферой, но и отсутствием толп туристов, часто переполняющих другие популярные направления.

Бон, известный как "сказочный французский город", особенно привлекателен в осенние месяцы благодаря своей подлинной французской атмосфере и культурному наследию.

Сюда едут не только за видами и историей, но и ради уникального ежегодного винного аукциона.

На Хэллоуин город преображается и предлагает гостям разнообразные развлечения, включая тематические экскурсии с рассказами о местных привидениях, дегустации сезонных напитков и угощения с рынка.

Этот красочный и живописный фестиваль, посвящённый Хэллоуину, превращает Бон в идеальное место для всех, кто ищет приключений в этот необычный праздник.

Уточнения

Дижо́н (фр. Dijon МФА: ) — ныне префектура французского департамента Кот-д'Ор и региона Бургундия — Франш-Конте, в прошлом — главный город Бургундского герцогства, а затем и провинции Бургундия.





Сама́йн (англ Samhain, гэльск. Samhuinn, ирл. Samhain) — кельтский праздник окончания уборки урожая. Знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Впоследствии совпал по дате с кануном Дня всех святых, повлияв на традиции народно-католического праздника Хэллоуин.



