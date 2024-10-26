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Чунцин: город-головоломка, где легко потеряться

2:02
Туризм

Чунцин — город, который по своему необычному городскому планированию напоминает игру в тетрис.

Чунцин: город-головоломка, где легко потеряться
Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository

Этот растущий мегаполис на юго-западе Китая расположен на холмах, где реки Янцзы и Цзялин пересекаются в живописном пейзаже.

Чунцин известен сложной инфраструктурой многоуровневых зданий, футуристическими небоскрёбами с неоновыми вывесками и плотной архитектурой, словно сошедшей с экранов футуристичных фильмов.

Всё это заслуженно принесло ему прозвище "город киберпанка".

Чунцин с его уникальной инфраструктурой напоминает сложную головоломку: находящийся на разной высоте транспорт, огромные жилые районы и городская площадь, расположенная далеко над землёй, — всё это ставит туристов в тупик и приводит в восторг.

Город, бывший временной столицей Китая во время Второй мировой войны, стал культурным и политическим центром страны, и приютом для сотен тысяч беженцев с севера.

В 1997 году Чунцин получил статус муниципалитета с большей автономией и пережил активную урбанизацию, население города увеличилось более чем в 20 раз, достигнув 30 миллионов человек.

Стремительный рост спроса на жильё способствовал строительному буму, который за последнее десятилетие сделал город одним из мировых лидеров по количеству небоскрёбов, всего их насчитывается почти 300.

Система городского транспорта Чунцина также впечатляет.

Например, станция Лизьба, расположенная между шестым и восьмым этажами 19-этажного здания, — это удивительный симбиоз метро и жилого дома, в котором обустроены системы шумоподавления.

Несмотря на свою незавидную репутацию сложного для навигации города, Чунцин всё чаще привлекает туристов, которые хотят ощутить атмосферу киберпанка, познакомиться с историей старого города и попробовать местную кухню.

 

Уточнения

Чунци́н (кит. трад. 重慶, упр. 重庆, пиньинь Chóngqìng) — муниципалитет центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырёх китайских административных единиц этой категории, согласно переписи 2020 года, в Чунцине проживало 32,05 млн человек.

Киберпа́нк (англ. cyberpunk [sә:ibɛrpank]) — поджанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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