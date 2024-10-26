Эксперт рассказал чего избегать в самолёте, если цените своё здоровье

В самолёте пассажирам лучше отказаться от горячего чая или кофе: вода, используемая для этих напитков, поступает из резервуаров, которые редко тщательно чистят, и это может вызывать сомнения в её качестве.
Эксперт, отметил, что в отличие от домашней воды, резервуары самолётов не очищают после каждого рейса, а кофемашины на борту часто расположены рядом с туалетами, что не способствует их чистоте.
Пассажирам с ослабленным иммунитетом или чувствительным желудком особенно важно это учитывать, ведь такая вода может негативно сказаться на самочувствии.
Эксперт советует предпочесть бутилированную или консервированную воду в самолёте, чтобы избежать риска.
А для заваривания чая можно попросить бутылку воды и чашку с горячей водой, чтобы получить безопасный напиток на высоте.
Тем, кто любит чаи, требующие мягкого заваривания, — зелёный, белый или травяной, подойдёт тёплая вода без кипячения, позволяющая насладиться напитком даже в условиях полёта.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.