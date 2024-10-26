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Эксперт рассказал чего избегать в самолёте, если цените своё здоровье

1:05
Туризм

В самолёте пассажирам лучше отказаться от горячего чая или кофе: вода, используемая для этих напитков, поступает из резервуаров, которые редко тщательно чистят, и это может вызывать сомнения в её качестве.

Эксперт рассказал чего избегать в самолёте, если цените своё здоровье
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Эксперт, отметил, что в отличие от домашней воды, резервуары самолётов не очищают после каждого рейса, а кофемашины на борту часто расположены рядом с туалетами, что не способствует их чистоте.

Пассажирам с ослабленным иммунитетом или чувствительным желудком особенно важно это учитывать, ведь такая вода может негативно сказаться на самочувствии.

Эксперт советует предпочесть бутилированную или консервированную воду в самолёте, чтобы избежать риска.

А для заваривания чая можно попросить бутылку воды и чашку с горячей водой, чтобы получить безопасный напиток на высоте.

Тем, кто любит чаи, требующие мягкого заваривания, — зелёный, белый или травяной, подойдёт тёплая вода без кипячения, позволяющая насладиться напитком даже в условиях полёта.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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