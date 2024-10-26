"Входной билет" в Венецию: город продлит плату за однодневные визиты

Власти Венеции приняли решение продлить действие входного налога для однодневных туристов в 2025 году, сообщает "Туристер". Система оплаты за вход в город возобновится с 18 апреля.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

В 2025 году будет введено больше дней, когда с туристов, не остающихся в Венеции на ночь, будет взиматься плата за вход. Ее будут взимать по пятницам, а также по выходным и праздничным дням в течение 54 дней, заканчивающихся 27 июля, с 8:30 до 16:00.

Кроме того, увеличится стоимость входного билета для тех, кто бронирует его за 4 дня до поездки: с 5 до 10 евро. Нарушителям правил грозит штраф в 300 евро.

Напомним, что Венеция ввела плату за однодневные визиты в город в апреле 2024 года, став первым городом в Италии и в мире, который принял такую меру.

Уточнения

Вене́ция — город на северо-востоке Италии.



Биле́т — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

