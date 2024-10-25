Крупный горнолыжный курорт во Франции закроется из-за сокращения количества снега

Крупный французский горнолыжный курорт закроется из-за нехватки снега, сообщает CNN.
Крупный французский горнолыжный курорт Alpe du Grand Serre закрывается из-за недостатка средств для круглогодичных аттракционов.
Курорт столкнулся с уменьшением снегопадов из-за климатического кризиса. Местный совет проголосовал за прекращение финансирования плана "Альп-де-Гранд-Серр-2050".
Закрытие курорта приведет к потере около 200 рабочих мест.
С 2017 года в развитие курорта было инвестировано около 2,8 миллиона евро, но из-за недостаточного количества снега проект стал рискованным.
Государство не оказывает конкретной поддержки в отношении будущего курорта или его временного функционирования. Закрытие курорта Alpe du Grand Serre может стать мрачным примером для других горнолыжных станций.
Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта.
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